Oryantal Asena yeni yaşının ilk gününde bakın nasıl coştu
Ünlü oryantal Asena, eşiyle yollarını ayırmasının ardından Türkiye'ye dönüş yaptı. Asena, doğum gününü yakın dostlarıyla birlikte kutlarken gecede sürpriz anlar yaşandı. Sahneye çıkan Bayhan şarkılarını seslendirirken, Asena'nın dans ettiği coşkulu anlar dikkat çekti.
Ünlü oryantal Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlenmişti. Asena, geçtiğimiz haftalarda 8 yıllık evliliğini tek celsede sona erdirdi.
Boşanmanın ardından bir süredir uzak kaldığı sahnelere geri dönen ünlü oryantal, hayranlarını yeniden heyecanlandırdı.
Asena, son olarak yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Özel bir organizasyon düzenleyen ünlü isim, kutlamadan renkli anları Instagram hesabından paylaştı.
"BUGÜN YENİ YAŞIMIN İLK GÜNÜ"
Bayhan doğum gününde şarkılar söylerken Asena kendini sahneye attı ve eğlenceye dahil oldu. Dans ettiği o anları paylaşan Asena, şunları yazdı: