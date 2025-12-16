BIST 11.354
|
Oryantal Asena yeni yaşının ilk gününde bakın nasıl coştu

Ünlü oryantal Asena, eşiyle yollarını ayırmasının ardından Türkiye'ye dönüş yaptı. Asena, doğum gününü yakın dostlarıyla birlikte kutlarken gecede sürpriz anlar yaşandı. Sahneye çıkan Bayhan şarkılarını seslendirirken, Asena'nın dans ettiği coşkulu anlar dikkat çekti.

Oryantal Asena yeni yaşının ilk gününde bakın nasıl coştu - Resim: 1

Ünlü oryantal Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile evlenmişti. Asena, geçtiğimiz haftalarda 8 yıllık evliliğini tek celsede sona erdirdi.

Oryantal Asena yeni yaşının ilk gününde bakın nasıl coştu - Resim: 2

Boşanmanın ardından bir süredir uzak kaldığı sahnelere geri dönen ünlü oryantal, hayranlarını yeniden heyecanlandırdı.

Oryantal Asena yeni yaşının ilk gününde bakın nasıl coştu - Resim: 3

Asena, son olarak yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Özel bir organizasyon düzenleyen ünlü isim, kutlamadan renkli anları Instagram hesabından paylaştı.

Oryantal Asena yeni yaşının ilk gününde bakın nasıl coştu - Resim: 4

"BUGÜN YENİ YAŞIMIN İLK GÜNÜ"

Bayhan doğum gününde şarkılar söylerken Asena kendini sahneye attı ve eğlenceye dahil oldu. Dans ettiği o anları paylaşan Asena, şunları yazdı:

