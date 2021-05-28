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Oryantal Asena Instagram takipçilerinin alay konusu oldu yüzüne bakın ne yaptı

Oryantal Asena Instagram takipçilerinin alay konusu oldu yüzüne bakın ne yaptı

Asena'nın gözünden kaçırdığı bir nokta takipçilerinin gözünden kaçmadı. Instagram'da paylaştığı fotoğraf yüzünden alay konusu haline geldi.

Oryantal Asena Instagram takipçilerinin alay konusu oldu yüzüne bakın ne yaptı

2017 yılında Hasan Dere ile evlenen esli oryantal Asena, Türkiye'den ayrılıp hayatını Almanya'da sürdürmeye başladı. Sosyal medya hesabı Instagram'ı ise oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden biri olunca geçtiğimiz gün dillere düştü.

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Oryantal Asena Instagram takipçilerinin alay konusu oldu yüzüne bakın ne yaptı

Asena, yakın arkadaşı ile birlikte çekilen bu fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.  Fotoğrafını photoshoptan geçiren 44 yaşındaki Asena, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unuttu. 

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Oryantal Asena Instagram takipçilerinin alay konusu oldu yüzüne bakın ne yaptı

Bu detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Gerçeği fark eden kullanıcılar, Asena'nın gönderisini yorum yağmuruna tuttu. 

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Oryantal Asena Instagram takipçilerinin alay konusu oldu yüzüne bakın ne yaptı

Bir takipçisi oryantale, "Ablacığım son fotoğraftaki aynaya yansıyan yüzün..." yorumunu yaptı. Sosyal medyada alay konusu olan Asena ise o kullanıcıya gülerek yanıt verdi.

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