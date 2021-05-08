Orucun bilimsel faydaları neler? İşte oruç tutmanın maddeler halinde yararları!

Medicana Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er, oruç tutmanın beyin sağlığın faydaları hakkında bilgiler verdi. Dr. Didem Er, “Yapılan bilimsel araştırmalar, çeşitli sürelerle oruç tutmanın beyinde ‘sinir gelişim faktörü’ ve ‘beyin kaynaklı sinir büyütme faktörü’ olarak bilinen haberci moleküllerin salgılanmasını artırdığını gösteriyor. Bu maddeler, beynimizi hem yeni sinir hücreleri üretmeye zorluyor hem de beynimizin enerji kullanımını çok daha etkin bir seviyeye çıkarıyor. Böylece, sürekli tok gezen insanlara göre, arada bir açlık deneyimleyen, yahut iyice acıkmadan yemek yememe alışkanlığı olanlar, sinir-yıkıcı hastalıklara yakalanma açısından çok daha dirençli oluyorlar” diye konuştu.