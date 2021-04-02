Orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak orucu bozar mı?

SUSUZ OLARAK HAP YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu bir kimse meşru mazeret olmaksızın gıda veya ilaç cinsinden bir şeyi ister su ile, ister susuz olarak yer veya içerse orucu bozulur ve kefaret gerekir. Ancak oruç bozmayı mübah kılacak ölçüde bir rahatsızlık sebebiyle ilaç alınmış ise oruç bozulur ve kendisine yalnız kaza gerekir, kefaret gerekmez.