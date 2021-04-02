Orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak orucu bozar mı?
11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Oruç tutacak olan vatandaşlar 12 Nisan'da sahura kalkacak ve 13 Nisan günü ilk oruçlarını tutacak. Peki orucu bozan şeyler neler? İşte yanıtı...
Ramazan ayında oruç tutarken, orucun bozulmaması için rutin alışkanlıklarımızda her zamankinden dikkatli olmak gerekiyor. Orucu bozan şeyler konusunda en çok merak edilenlerden biri de diş fırçalamanın orucu bozup bozmayacağı.
İşte Diyanete sorulan konulardaki fetvalar;
DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?
Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.
SUSUZ OLARAK HAP YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu bir kimse meşru mazeret olmaksızın gıda veya ilaç cinsinden bir şeyi ister su ile, ister susuz olarak yer veya içerse orucu bozulur ve kefaret gerekir. Ancak oruç bozmayı mübah kılacak ölçüde bir rahatsızlık sebebiyle ilaç alınmış ise oruç bozulur ve kendisine yalnız kaza gerekir, kefaret gerekmez.
MERHEM , KREM VEYA İLAÇLI BANT KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?
Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.