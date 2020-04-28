Oruçluyken sinirli olmamak için neler yapılmalı?

Ramazan ayında oruç tutan kişiler beslenme düzenlerinde ciddi bir değişiklik yaşar. Vücudun uzun süreli açlık ve susuzlukla alışık olmadığı bir düzene geçmesi, bölünen uyku ve nikotin yoksunluğu bedeni bir hayli etkileyebiliyor. Bu gibi faktörler kişilerin gergin ve agresif tavırlar sergilemesine yol açabiliyor.Ramazan'da oruç tutan insanların bir kısmında sinirlilik hali ortaya çıkabilmektedir. Literatüre ''açlık siniri'' olarak geçen bu olgu, kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Yapılan araştırma ve incelemeler elli yaş üstü kişilerin ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin daha fazla asabiyet içerisinde olduğunu gözler önüne sermiştir. Peki iftardan önce neden sinirli olunur?