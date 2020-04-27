Oruçluyken neden sinirli olunur açlık siniri nedir?
Ramazan dönemlerinde oruç tutan kişilerde sinirli bir ruh hali gözlemleniyor. Bu ruh halini engellemek için ne yapılmalıdır? Açlık siniri nedir? İşte detaylar!
Ramazan ayında oruç tutan kişiler beslenme düzenlerinde ciddi bir değişiklik yaşar. Vücudun uzun süreli açlık ve susuzlukla alışık olmadığı bir düzene geçmesi, bölünen uyku ve nikotin yoksunluğu bedeni bir hayli etkileyebiliyor. Bu gibi faktörler kişilerin gergin ve agresif tavırlar sergilemesine yol açabiliyor.Ramazan'da oruç tutan insanların bir kısmında sinirlilik hali ortaya çıkabilmektedir. Literatüre ''açlık siniri'' olarak geçen bu olgu, kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Yapılan araştırma ve incelemeler elli yaş üstü kişilerin ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin daha fazla asabiyet içerisinde olduğunu gözler önüne sermiştir. Peki iftardan önce neden sinirli olunur?
Aç ve susuz kalmak
Ramazan ayında kişiler uzun saatler boyunca hem aç hem de susuz kalıyor. Bu ise özellikle ilk günlerde, vücudun direncini düşürmekte ve aynı zamanda dengesini bozmaktadır. Vücut, on bir ay boyunca alışmış olduğu rutinlerden farklı olarak çalışmaya başlar. Bunun fiziksel etkileri olabileceği gibi psikolojik etkileri de olabilmektedir. Bu etkilerin başında ise asabiyet geliyor.
Yorgunluk ve halsizlik
Oruç tutarken çalışmak zorunda olan kişilerde akut seviyede yorgunluk ve halsizlik ortaya çıkabiliyor. Buna bağlı olarak güç kaybı, dengesiz ruh hali ve asabiyet meydana gelebilir.
Alışkanlıklar
Özellikle kahve, çay ve sigara tiryakileri oruçluyken uzun saatler boyunca bu alışkanlıklarından uzak kalıyor. Vücudun gün içerisinde sık sık tükettiği bu içecekler, yoksunluk krizine neden olabilmektedir. Bunun sonucu olarak aşırı agresif hareketler ve tavırlar içerisinde olunabilir.