Oruçluyken enerjik olmanın püf noktaları neler?
Uzun süre aç kalınması halsizlik, yorgunluk vb. gibi durumlara yol açıyor. Kişilerin hem sağlık durumunu, hem motivasyonu, hem de günlük iş performansını doğrudan etkileyen bu durumu ortadan kaldırmanın yolları da bulunmuyor değil. İşte oruçluyken zinde ve enerjik olmanın püf noktaları!
Gündüz uykusu kan şekerinin düşmesini engeller
Oruç tutan kişilerde, açlığın hissiyle kan şekeri düştüğünden gün içinde uyku isteği olur. Özellikle fiziksel işlerde çalışanlar bedenen de bir performans gösterdikleri için öğle arasında mümkünse kısa bir uyku ile vücutlarını ve zihinlerini dinlendirmelidirler. Kısa bir öğlen uykusu; hem kan şekerinin düşmesini, hem de gün içerisinde uyuklama halini engellemeye yardımcı olur.
Mutlaka çorba için
İftarınızı muhakkak bir çorba içerek açın. Eğer çorba yoksa içerisinde yeşillik ve salatalık bulunan salata yemeyi de tercih edebilirsiniz. Ya da cacık tüketebilirsiniz. Bunlar midenizi yemeğe hazırlayacak rahat bir şekilde karnınızı doyumarnızı sağlayacaktır.
İftarı hurma yiyerek açın
İftar açarken mutlaka 1 ya da 2 adet hurma yemeye özen gösterin Ya da yoğurt ve ayran tüketebilirsiniz. Bu gibi yiyecek ya da içececekler midenizin rahatlamasına yol açacaktır.
Kızartma ve yağlı yiyeceklerden kaçının
Sahurda kesinlikle kızarmış ve yağlı yemeklerden kaçının. Buna özellikle dikkat etmenizi öneriyoruz. Bu hepinizin bildiği gibi hem yağdan kilo almaya neden olacak hem de gün içerisinde kendinizi sağlıksız ve hantal hissetmenize neden olacaktır. Yukarıda bahsettiğimiz tüm kurallara uymanız dashilinde oruçluyken gününz daha enerjik ve zinde geçecektir.