Oruçluyken enerjik olmanın püf noktaları neler?

Kızartma ve yağlı yiyeceklerden kaçının

Sahurda kesinlikle kızarmış ve yağlı yemeklerden kaçının. Buna özellikle dikkat etmenizi öneriyoruz. Bu hepinizin bildiği gibi hem yağdan kilo almaya neden olacak hem de gün içerisinde kendinizi sağlıksız ve hantal hissetmenize neden olacaktır. Yukarıda bahsettiğimiz tüm kurallara uymanız dashilinde oruçluyken gününz daha enerjik ve zinde geçecektir.