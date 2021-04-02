Oruç tutarken susuzluk nasıl giderilir? Ramazan'da susuzluk hissini gideren öneriler!
Ramazan'da oruç tutarken yaşanacak susuzluk hissini gidermenin yolları aslında çok basit. Susuzluğa ne iyi gelir? İşte sizler için hazırladığımız susuzluğu gideren 5 öneri…
Oruç tutarken kimileri aç kalmaktan daha çok susuzluk hissini zorlayıcı buluyor. Gerçekten de orucun ilk günlerinde genelde susuzluktan şikayet edilir. Peki, su içme konusunda doğru olan nedir?
1. Gün içerisinde yeterli su için
Ramazan boyunca günlük en az 8-12 bardak su içilmelidir. Hatırlatmak isterim ki; sahurda veya iftarda fazla içilen su gün boyunca susuzluğun giderilmesinde etkili değil, vücudumuza bir anda aldığımız fazla su hızlıca boşaltıma geçiyor. Dolayısıyla ihtiyaç duyduğumuz suyu gün içerisine yaymalıyız.
2. Çay veya kahve içmek su yerine geçmez!
Koyu çay ve kahve tüketimi içerisinde bulunan ögeler ile idrara çıkışı arttırmaktadır. Bu yüzden vücutta susuzluğu tetiklemektedir. Kahveyi günde 1-2 fincanı geçmeyecek şekilde, mümkünse kafeinsiz olarak tercih edebilirsiniz. Çayı ise mümkünse orta ya da az dem ile tercih edebilirsiniz.
3. Doğru pişirme yöntemlerini tercih edin
Ramazan ayı boyunca susuzluğun önlenmesi için; iftar ve sahurda aşırı yağlı, baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bunun için pişirme yönteminin doğru seçilmesi önemlidir. Kızartma ve kavurma yerine besinleri haşlama, ızgara, fırınlama veya buğulama yöntemleri ile pişirmeniz ile yiyecekleriniz daha az yağlı olacaktır.
Ramazan ayı boyunca susuzluğun önlenmesi için; iftar ve sahurda aşırı yağlı, baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bunun için pişirme yönteminin doğru seçilmesi önemlidir. Kızartma ve kavurma yerine besinleri haşlama, ızgara, fırınlama veya buğulama yöntemleri ile pişirmeniz ile yiyecekleriniz daha az yağlı olacaktır.