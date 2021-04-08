Oruç tutarken ağız kokusu nasıl önlenir işte doğal öneriler!
Ramazan ayında oruç tutanlar için büyük bir sorun olan ağız kokusu artık tarihe karışıyor. İşte oruç tutarken ağız kokusunu önleyecek doğal yöntemler...
Oruç tutarken ağzınızın kötü koktuğundan endişe ediyorsanız sahur ve iftarda tüketeceğiniz besinler sizi bu sorundan kurtarmaya yarayabilir. Peki, ağız kokusunu önleyen bu yiyecekler hangileri? Sizler için hazırladığımız yazıya bir göz atın...
Ramazan aylarının belki de en büyük sorunlarından birisi ağız kokusu. Uzun süre açlığa ve diş fırçalamamaya bağlı bir biçimde ortaya çıkan ağız kokusunu önleyen yiyecekler sayesinde bu sorun artık hayatınızdan çıkacak. Ramazan ayında ağız kokusunu önleyen yiyecekleri sizler için listeledik.
Yoğurt: Kalsiyum açısından zengin olan yoğurdun dişlere olan faydaları saymakla bitmez. Kalsiyum periodontal rahatsızlığı olan kişilerdeki diş kökleri iltihaplı cep sayısını azaltır. Kalsiyum, periodontal rahatsızlık dolayısıyla oluşmuş sallantılı ve gevşek dişleri iyileştirmede yardımcı olur. Kalsiyum, diş kayıplarını önlemeye yardım eder. Eğer sizde diş sağlığınızı düşünüyorsanız, kalsiyum deposu olan yiyecekleri tercih edin.
Maydonoz: Ağız kokusunu giderici özeliği ile dikkat çeken maydanozu sıklıkla tüketebilirsiniz.