Oruç ne zaman başlıyor, bayram hangi gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı yaklaşırken takvimler yeniden gündeme geldi. İlk oruç tarihi ve arefe günüyle başlayacak bayram tatilinin süresi, plan yapan milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bayramın hangi güne denk geldiği ve tatilin kaç gün olacağı merak konusu oldu.