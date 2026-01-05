Oruç ne zaman başlıyor, bayram hangi gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Arefe günüyle birlikte 3,5 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinin takvimi netleşti. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği ilk oruç tarihi, bayramın başlayacağı gün ve tatilin süresi belli oldu. Peki Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek, ilk oruç hangi gün tutulacak, bayram tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...
Ramazan Bayramı yaklaşırken takvimler yeniden gündeme geldi. İlk oruç tarihi ve arefe günüyle başlayacak bayram tatilinin süresi, plan yapan milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bayramın hangi güne denk geldiği ve tatilin kaç gün olacağı merak konusu oldu.
Ramazan Bayramının ne zaman olduğu ve oruç tutulacak ilk gün sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç hangi gün? Bayram tatili kaç gün?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 Ramazan Bayramı 19 Mart Perşembe günü arife ile başlayacak. Arifenin öğleden sonrası resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bayramın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar olarak takvimde yer alıyor. Böylece Ramazan Bayramı’nın resmi tatil süresi toplamda 3,5 gün olacak.
RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ HANGİ GÜN?
Ramazan 2026 yılında 19 Şubat'ta ilk oruç ile başlayacak. 18 Şubat'ı Perşembe gününe bağlayan gece sahura kalkılacak.