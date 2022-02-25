Örtüyü kaldırınca fenalık geçirdiler! En acı teşhis anne yere yığıldı baba son kez öptü

Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan şahıs için ekipler kayıp başvurusu olup olmadığını araştırdı. Ekipler yerdeki şahsın eşkaline benzer bir kayıp başvuru olduğunu belirlerken, savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve bölgede araştırma yaptı. Cenaze aracı beklendiği esnada bölgeye kayıp başvurusunu yapan aile geldi.