Ortak yayına ilişkin Armağan Çağlayan'dan olay Fatih Portakal yorumu!

Çağlayan ikili hakkında şu yorumda bulundu: "Yayına dair ilk gözlem ve dedikodu: Fox tv'deki tartışmadan önceki yayında, Fatih Portakal moderatör olarak yok. Fox TV Ankara temsilcisi ve genel yayın yönetmeni var. Sanıyorum Fatih Portakal demiş ki, "ben kanalın anchormaniyim, kimsenin uvertürü olamam."