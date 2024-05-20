Örnek çiftten kötü haber! Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel boşanıyor iddiası

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Zeynep Demirel aslında daha önce boşanmak istiyormuş ama Hatay depreminin ardından evliliğindeki yaraları da sarmaya çalışmış. Ancak ikili maalesef başarılı olamamış. İddiaya göre; Zeynep Demirel, boşanmak için mahkemeye bile başvurdu.



