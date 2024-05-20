Örnek çiftten kötü haber! Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel boşanıyor iddiası
Zeynep Sever'in eşi Volkan Demirel'den ayrılacağı iddiaları gündemde. "Volkan Demirel ve Zeynep Sever boşanıyor mu?" sorusunun cevabı merak edilirken ünlü oyuncunun itirafları yeniden gündem oldu.
Volkan Demirel, 2010 yılında, Fenerbahçe'nin kalesini korurken, 2009 Belçika Güzeli olan Zeynep Sever ile İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenmişti.
Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikili, yıllar içerisinde iki kızlarını da kucaklarına aldı.
Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e olan büyük aşkını katıldığı her programda dile getirdi. Ancak iddialara göre çiftin ilişkisine nazar değdi. Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in boşanacağı iddia edildi.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Zeynep Demirel aslında daha önce boşanmak istiyormuş ama Hatay depreminin ardından evliliğindeki yaraları da sarmaya çalışmış. Ancak ikili maalesef başarılı olamamış. İddiaya göre; Zeynep Demirel, boşanmak için mahkemeye bile başvurdu.