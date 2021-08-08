Orman yangınlarında 12'nci gün! 6 noktada yangınlar sürüyor Manavgat'ta ağır fatura

Türkiye'de orman yangınlarında 12'nci gün... 6 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 ayrı yerde çıkan orman yangını söndürüldü. Manisa'da da çıkan 2 yangın söndürüldü... Manavgat'taki facianın ardından ortaya çıkan tablo korkunç...

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Orman yangınlarında 12'nci gün alevlerle mücadele sürüyor... Son bilgilere göre, yangınların 11 gününde 223 orman yangını çıkarken, 6'sı devam ediyor. Muğla'nın Yatağan, Menteşe, Köyceğiz, Seydikemer ve Milas ilçelerindeki yangınlara müdahale sürüyor. Diğer yandan Azerbaycan ve Kuveyt'ten de yangın söndürme desteği geldi. Hatay’ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde 3 noktada aynı anda çıkan orman yangını ise kontrol atına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 ayrı yerde çıkan orman yangını söndürüldü. Manisa'da da çıkan 2 yangın söndürüldü.

Çine yangınında alevler hareketlendi

Muğla Yatağan'ın kırsa Hacıveliler Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki ormanlık alanda cuma günü saat 14.00'te başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle komşu il Aydın'ın Çine ilçesine bağlı kırsal Akçaova Mahallesi'ne sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye ise karadan yangına müdahale etti. Dün gün boyu havadan ve karadan yapılan müdahaleler, bugün de sürüyor. Orman yangınının, yerleşim yerlerine sıçraması önlendi. Yangının sürdürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Milas'taki yangınla mücadele sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına, gece söndürme kabiliyeti olan 3 helikopterle müdahalede bulunuldu. Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 4 helikopterden 3'ü Milas ilçesinde çalışmaya başladı. Helikopterlerin, gece boyunca kara ekiplerine destek vereceği bildirildi.

Belediye Başkanı'ndan ferahlatan açıklama

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Saat 12.04 itibariyle Fesleğen, Çiftlik,Bağdamları üçgeninde, Yeniköy Termik Santrali’ne 4 km mesafede yangın devam ediyor. Bölgede çok büyük önlemler alındı ve havadan etkin bir müdahale var. Rüzgar denize doğru estiğinden, yangın fazla genişleyemedi ancak; tehlike hala sürüyor." bilgisini paylaştı.

Muğla'da 5 yangınla mücadele sürüyor

Muğla'da çıkan 5 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesinde 6 uçak, 39 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 300 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Aydın Çine'de söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Yatağan ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yatağan ilçesinden Çine’nin Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve rüzgarın etkisiyle yeniden Yatağan ilçesine yönelen orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor. Sarp arazide devam eden yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi güçlükle sürüyor. Çalışmalara gönüllü vatandaşlarla Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Özel Riskli Arama Servisinden 200 kişilik ekip de katkı sunuyor. Bölgede 6 Ağustos Cuma günü öğleden sonra yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 500 hektar alan zarar görmüş, 6 mahallenin belirli bölümleri tahliye edilmişti.

Kuveyt itfaiye ekibi gönderiyor Kuveyt'in orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye’ye bugün itfaiye ekibi göndereceği bildirildi. Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri Başkanı Halid Mikrad, orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için 45 kişilik itfaiye ekibinin bugün Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu. Mikrad, benzer bir ekibin de orman yangınlarıyla mücadele için askeri uçakla Yunanistan'a gönderileceği bilgisini verdi.

Manavgat'ta yangının bilançosu çok ağır

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü saat 11.30'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçradı. 10 gün sonra 220 saatte kontrol altına alınabilen Türkiye'nin en büyük yangın felaketinde, 60 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. 2'si orman işçisi 7 kişi ile binlerce yaban hayvanı ve köylülere ait hayvanlar da yangında öldü. Yangınlardan ilçe merkezindekini başlatan C.Y. (16) 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

60 bin hektar verimli orman kül oldu

Teknik ölçümlerin devam ettiği yangınlarda ilk belirlemere göre 60 bin hektarlık alanın kül olduğu belirtildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın 1 milyon 146 bin hektar orman arazine sahip olduğunu belirterek, "Bunun 500 bin hektara yangını verimsiz, yani makilik alanlardan oluşuyor. 600 bin hektarın üstünde ise verimli ormanımız var. Tahminlere göre 60 bin hektar civarındaki verimli ormanlarımız yandı. Çünkü en verimli ormanlar Manavgat bölgesindeydi" dedi.

Manavgat'ta vatandaşın kaybı en az 1 milyar lira

ATSO Başkanı Çetin, orman dışındaki yerleşim alanlarında yanan evler, ahırlar, depolar, işyerleri ve köylülere ait sera, bahçe, tarla, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvanlarla ilgili tam bir hesaplama yaptıklarını açıkladı. Bu hesaplamaya göre bölgede en az 1 milyar TL'lik ekonomik kaybın söz konusu olduğunu belirten Davut Çetin, ancak hasar tespitleri tamamlandıktan sonra net rakamların ortaya çıkacağını dile getirdi.

Havadan 160s bin sorti

Yangınla mücadelede 8 uçak, 2 İHA, 19 helikopter, 2 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 1915 araç ve 8 bin 155 personel görev aldı. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin 10 gün süren mücadelesinde günlük ortalama 1600- 1650 civarında olmak üzere toplamda 160 bini aşkın sorti yapıldı.

Manavgat yangınında 7 kişi hayatını kaybetti

Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkiindeki evlerinde Osman (55) ve Şehri Gardaş (50) çifti, Kalemler Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde Fahri Yiğitokur (60) ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur (58), Akseki'ye bağlı Kepezbeleni'ndeki evinin önünde Hasan Ali Yüksel (82) ile Gebece Mahallesi Güğlen Dağı Beloluk mevkiinde orman işçileri Erdal Tokva (37) ve Yaşar Cinbaş (53) arazözde yanarak hayatlarını kaybetti.

15 bin dekar tarım alanı yandı, 33 bin hayvan öldü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespitlerine göre bölgede 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Bitkisel zarar ve ölen hayvanlar bakımından son verilere göre, 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, 1441 arılı kovan, 1006 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan öldü.

Azerbaycan yangın söndürme ekipleri her yerde Yurt genelinde devam eden yardımlara destek için Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’den yola çıkan yangın söndürme kafilesi Afyonkarahisar’a ulaştı. Burada mola veren ekipler Muğla ve Antalya’daki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılacak. Azerbaycan ekibi Bakü’den geldiklerini belirterek, “Burasıda bizim topraklarımız. Azerbaycan neyse bizim için Türkiye’de aynı. Yangınları hep birlikte söndüreceğiz İnşallah” dediler.

Manisa'da çıkan 2 yangın kontrol altında

Manisa'nın Saruhanlı ve Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Saruhanlı'nın Çakmaklı Mahallesi Karatepe mevkisinde 4 farklı noktada çıkan orman yangınına orman işletme müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ile müdahale edildi. Yangını kontrol altına alınan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangında 24 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Gördes'te yangında 4 hektar alan yandı

Gördes ilçesine bağlı Kırankör Mahallesi Alankaya mevkisindeki ormanlık alanda da çıkan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı, 2 su tankeri,1 dozer ve 31 personel ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına geçildi. Alevler nedeniyle 4 hektarlık alan zarar gördü.