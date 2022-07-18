Orman yangını çıktı! Rüzgar kötü ekiliyor havadan ve karadan müdahale sürüyor

AYDIN’ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı köyü yakınlarında orman yangını başladı. Ekipler yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışmalar devam ediyor.

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Yangın saat 16.00 sıralarında Söke-Davutlar yolu üzerindeki Ağaçlı köyü yakınlarında çıktı. Oldukça kritik bir bölge olan Ağaçlı’daki yangını söndürmek için orman ekiplerinin yanı sıra belediye ekipleri de mücadele başlattı.

Bu arada, yangının başlamasının hemen ardından Orman Müdürlüğü’ne bağlı helikopter ve uçaklar da yangın bölgesine sevk edildi. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.