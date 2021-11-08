Orkun Işıtmak son YouTube videosunde 'kreş öğretmeni' oldu tepki yağdı!

Fenomen Orkun Işıtmak'ın YouTube üzerinden son yayınladığı videosuna tepki üzerine tepki yağıyor. Kreşteki 3 yaşındaki çocuklara 'öğretmenlik' yaptığı anları paylaşan fenomene hem sosyal medyadan hem de uzmanlardan eleştiri geldi.

YouTube üzerinden yayınladığı videolarıyla fenomen olan Orkut Işıtmak'ın son videosu olay oldu. Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni olan Orkun Işıtmak'ın videosunda, çok küçük yaştaki çocuklara, bir eğitimci olmadığı ve pedagojik bilgisi olmadığı halde, bir günlüğüne de olsa 'öğretmenmiş gibi davranması' büyük tepki aldı. Videoda çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi eleştirilerin başında geldi. Işıtmak, yaptığı açıklamada ailelerden yazılı izin alındığını ve videonun pedagoglar tarafından onaylandığını savunsa da sosyal medyada tepki dolu yorumlar yapıldı.

Orkun Işıtmak, son içeriği ile özellikle aileler ve pedagogların hedefinde... "Bir günlük anaokulu öğretmeni oldum" başlıklı bir video yayınlayan Işıtmak, burada çocuklarla birlikte çekim yaptı.

''Öğretmeniniz artık yok, ben geldim"

3 yaşında olduğunu belirttiği çocuklara, videonun başında 'Öğretmeniniz artık yok, ben geldim" demesinin, henüz 'şaka bilinci gelişmemiş 3 yaş seviyesindeki çocukların kaldırabileceği bir 'espri' olmadığı yönündeki tepkiler Işıtmak'a yapılan eleştirilerin başında geliyor....