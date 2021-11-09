Orkun Işıtmak anaokulu videosu izleyen yuh çekti açıklama daha vahim

25 yaşındaki genç youtuber Orkun Işıtmak'ın bir anaokulunda çektiği video kriz çıkardı. 3 yaş grubu çovuklarla bir video çeken Orkun Işıtmak gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı ve velilerin okul yönetiminin izni var dedi. Peki kimdir Orkun Işıtmak, aslen nereli, eşi Merve Yorgancılar kimdir, ne iş yapar?

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Yaklaşık 9 milyon kişi tarafından takip edilen ve ilginç youtube videoları ile konuşulan youtuber Orkun Işıtmak'ın son anaokulu videosu kriz çıkardı izleyenler isyan etti. Bir anaokuluna giren ve 3 yaş grubu çocuklarla bir gün geçiren Orkun Işıtmak'a tepkiler ard arda yağınca bir açıklama yaptı. Orkun Işıtmak velilerin, okul yönetimizi bilgisi var izin aldık diyerek daha da şaşırttı. Bu vşdeo sonrasında Orkun Işıtmak'ın hayatı da merak edildi. Peki Orkun Işıtmak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kimdir?

Twitter'da gündem oldu

Anaokulundan paylaşılan iki videonun birinde, son günlerin popüler dizisi Squid Game'e gönderme yapıldı. Dizi müziğinin eşlik ettiği anlarda çocukların ağladığı anlara yer verildi. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. #OrkunIşıtmakHaddiniBil etiketi, Twitter'da gündem oldu.

"Okuldan ve tüm çocukların ailelerinden yazılı izin alındı"

Gelen tepkiler sonrası yazılı açıklama yapan Işıtmak ise videonun altına şu notu düştü:

"Video özelinde bazı Instagram hesapları bot hesaplarla Twitter üzerinden bu video hakkında saldırı başlatmışlar. Öncelikle video çekimi öncesi okuldan ve tüm çocukların ailelerinden yazılı izin alındı. Her zaman çocuklarımız dahil herkese iyi örnek olmaya çalıştım. 2 tane akılsız Instagram hesabının takipçilerine 'SALDIRIIN' demesiyle bu durum değişmeyecek."

"Psikiyatr ve pedegoglara gösterdik, hiçbiri bir problem göremedi"

"Bu şahısların paylaşımları sonrasında videoyu farklı farklı öğretmenlere, avukatlara, psikologlara, psikiyatr ve pedegoglara gösterdik, hiçbiri bir problem göremedi. AyrıcaTwitter'da yoğun bir şekilde paylaşılan Youtube Shorts videosu, Squid Game özelinde yapılan bir uyarlamadan ibarettir. Videonun tamamı değildir."

Orkun Işıtmak kimdir:

Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak, 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bugün 25 yaşında olan Orkun Işıtmak lise eğitimini Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi.

Üniversite'ye İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde başlayan Orkun Işıtmak daha sonra YouTube’a daha fazla vakit ayırabilmek için eğitimine bir süre ara verdi.

18 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurdu. Kendi YouTube kanalında yaptığı "Kirli Çamaşırlar" konseptli videoları Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen adlı platforma taşımıştır.

Kiminle evli: Youtuber Orkun Işıtmak 2021 yılında Merve Yorgancılar ile dünayevine girdi.