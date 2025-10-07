Orionid meteor yağmuru ne zaman yaşanacak? Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Orionid meteor yağmuru nedir?

Meteorların Orion takımyıldızındaki bir noktadan kaynaklandığı düşünülüyor ve isimleri de buradan geliyor.

Orionid meteor yağmuru, Dünya'nın Halley kuyrukluyıldızının arkasında kalan yığının içinden geçmesiyle gerçekleşiyor.

Enkaz daha sonra saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla Dünya atmosferine giriyor.

Havayla sürtünmesi sonucu buharlaşıyor ve ve meteor dediğimiz ışık çizgilerini oluşturuyor.

Bunlar gökyüzünde birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebiliyor.

Orionidler, Halley Kuyrukluyıldızı'ndan kopan parçaların oluşturduğu iki meteor yağmurundan biri.

Diğeri ise yılın daha erken dönemlerinde, Mayıs ayı civarında görülen Eta Aquariids gök taşı yağmuru.