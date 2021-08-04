Orhan Şen'den Akdeniz'e yağmur müjdesi! Meteoroloji'den Marmara ve dört bölgeye uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ağustos hava raporunda sıcaklık uyarısı yaptı. Hava uzmanı Orhan Şen'den ise yangın bölgesi Akdeniz'e müjde niteliğinde açıklama geldi. İşte il il hava durumu ve detaylar...
Ağustos ayıyla beraber Türkiye genelinde sıcaklıklar zirveyi gördü. Özellikle İstanbul ve çevresinde, Afrika sıcakları ya da çöl sıcakları olarak bilinen “eyyam-ı bahur” etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava raporu paylaşırken Prof. Dr. Orhan Şen de yangın bölgesi Akdeniz'de yağış yaşanabileceği müjdesi verdi. İşte detaylar...
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar ne zaman gelecek?
Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, "Cuma gününe kadar sıcak hava dalgası devam ediyor. Cumartesi yağış var. Güney Doğu ve kıyı Ege hariç." dedi.