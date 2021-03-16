Orhan Şen İstanbul için saat verdi! Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta yağış var; Sağanak, kar, fırtına...
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul'da yağışın başlayacağı saati açıklayıp uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise son dakika uyarısında tüm yurt geneli için yağış uyarısı yaptı. İşte son meteoroloji tahminleri...
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, fırtınanın etkili olacağı belirtilerek "Yer rüzgarının Salı sabah 09:00'dan gece 20:00'a kadar itibaren güneyli yönlerden fırtına (60-80 Km/sa) ve yer yer kısa süreli tam fırtına (100km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı. Prof. Dr. Orhan şen ise İstanbul'da yağışların saat 10:30'da başlayacağını duyurdu.
Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul için yağışın başlayacağı saati duyurdu. Şen, "Şimdi saat 8:30 itibarıyla İstanbulda hava parçalı bulutlu ve güneşli Ama 2 saat içerisinde İstanbulda Yağış başlar." ifadelerini kullandı.
Türkiye sağanak yağışa teslim
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Şanlıurfa ve Mardin hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.