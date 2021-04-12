Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.