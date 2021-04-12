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Orhan Şen: Çarşamba geri geliyor! Meteoroloji'den rüzgar, sağanak ve kar uyarısı

Orhan Şen: Çarşamba geri geliyor! Meteoroloji'den rüzgar, sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu paylaştı. Yağışlar birçok kentte, yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Doğu bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Peki, Ramazan ayının ilk günlerinde hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava tahmini...

Orhan Şen: Çarşamba geri geliyor! Meteoroloji'den rüzgar, sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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Orhan Şen: Çarşamba geri geliyor! Meteoroloji'den rüzgar, sağanak ve kar uyarısı

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerdeki yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Orhan Şen: Çarşamba geri geliyor! Meteoroloji'den rüzgar, sağanak ve kar uyarısı

Sıcaklıklar: Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-4, iç bölgelerde 6-8 derece altında, Doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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Orhan Şen: Çarşamba geri geliyor! Meteoroloji'den rüzgar, sağanak ve kar uyarısı

Rüzgar: Ülkemizin batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif bazen orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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