Orhan Şen: Çarşamba geri geliyor! Meteoroloji'den rüzgar, sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu paylaştı. Yağışlar birçok kentte, yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Doğu bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Peki, Ramazan ayının ilk günlerinde hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerdeki yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıklar: Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-4, iç bölgelerde 6-8 derece altında, Doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar: Ülkemizin batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif bazen orta kuvvette esmesi bekleniyor.