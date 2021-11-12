Orhan Pamuk 'Veba Geceleri' kitabında Atatürk'e hakaret mi etti? İşte ilk açıklama...

Orhan Pamuk basın açıklaması yaptı

Kitabı hakkında iddialarla gündeme gelen Orhan Pamuk ise basın açıklaması yaparak kendisini savundu. Pamuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur.