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Orhan Pamuk ifade verdi Veba Geceleri'ne Atatürk'e hakaret soruşturması

Orhan Pamuk ifade verdi Veba Geceleri'ne Atatürk'e hakaret soruşturması

Yazar Orhan Pamuk'un "Roman özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır" dediği Veba Geceleri isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen dosya, Sulh Ceza Hakimliği'nden döndü. Savcılık, aynı gerekçeyle yeniden soruşturma başlattı.

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İzmir Barosuna kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Ülük tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, yazar Orhan Pamuk'un 'Veba Geceleri' isimli kitabında, Atatürk'e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini iddia etti. 

Avukat Ülük, şikayet dilekçesine, Orhan Pamuk'un Nobel ödülü aldığı dönemde bir İsviçre gazetesine yaptığı açıklamayı da ekledi. Şikayet sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yayınevinin İstanbul'da bulunmasının tespiti ardından dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Orhan Pamuk savunmasında suçlamaları kabul etmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında Orhan Pamuk'u ifade vermek üzere adliyeye davet etti.

Savcılıkta ifade veren Orhan Pamuk, "Ben kitabımda kesinlikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ima eden yazılar yazmadım. Öncelikle kitabın karakteri Kolağası Kamil'in küçükken kargaları kovaladığına dair bir ifade yoktur. Kuşlara özel merakımdan dolayı kitaplarımda kargayı ele alıyorum. Çünkü ben küçükken zayıf olmam ve süreki olarak ailem tarafından kargo olarak çağrılmamdan dolayı böyle bir ilgim vardır. Türk Bayrağınında Rum eczanenin amblemiyle alakası yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Savcılık, takipsizlik kararı verdi, avukat karara itiraz etti

Savcılık olaya dair yaptığı soruşturma sonunda kitap içerisinde Atatürk'e yönelik doğrudan bir hakaretin söz konusu olmadığını, karakterin halkı tarafından sevilen birisi olarak anlatıldığını belirterek dosyaya Kovuşturmaya Yer Olmadığına' kararını vererek takipsizlikle sonuçlandırdı. Şikayetçi avukat Tarcan Tülük savcılığın takipsizlik kararına itiraz etti.

İtirazı inceleyen nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği dosya üzerinde yaptığı incelemede kitap içerisinde bulunan bazı kısımlarda hakaret içeriği taşıyabilecek ibarelerin yer aldığını, dosya kapsamında Orhan Pamuk'un bu haliyle yargılanması gerektiğini ifade etti.

Toplanan delilleri göz önünde bulunduran hakimlik söz konusu delillerin savcılık tarafından tekrar incelenerek iddianame düzenlemesi gerektiğini ifade ederek şikayetçinin itirazını kabul etti.

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