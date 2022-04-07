Orhan Pamuk 10 yıllık aşkıyla evlendi! Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapar? Hiç görmediği oğlu varmış
Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, evlendi.
Yazar Orhan Pamuk, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile ilişkilerini resmiyete döktü.
116
Çift, Beyoğlu Belediyesi'nde kıyılan ile dünya evine girdi. İkilinin nikah töreni pandemi nedeniyle aile içinde gerçekleşti.
216
10 yıldır evlenmeyen çiftin apar topar evlenmesinin sebebi ortaya çıktı.
316
Akyavaş hamile olduğu öne sürüldü. Bu yüzden çiftin alelacele evlendiği iddia edildi.
416