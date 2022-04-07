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Orhan Pamuk 10 yıllık aşkıyla evlendi! Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapar? Hiç görmediği oğlu varmış

Orhan Pamuk 10 yıllık aşkıyla evlendi! Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapar? Hiç görmediği oğlu varmış

Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, evlendi.

Orhan Pamuk 10 yıllık aşkıyla evlendi! Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapar? Hiç görmediği oğlu varmış

Yazar Orhan Pamuk, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile ilişkilerini resmiyete döktü. 

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Orhan Pamuk 10 yıllık aşkıyla evlendi! Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapar? Hiç görmediği oğlu varmış

Çift, Beyoğlu Belediyesi'nde kıyılan ile dünya evine girdi. İkilinin nikah töreni pandemi nedeniyle aile içinde gerçekleşti.

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Orhan Pamuk 10 yıllık aşkıyla evlendi! Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapar? Hiç görmediği oğlu varmış

10 yıldır evlenmeyen çiftin apar topar evlenmesinin sebebi ortaya çıktı.

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Orhan Pamuk 10 yıllık aşkıyla evlendi! Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapar? Hiç görmediği oğlu varmış

Akyavaş hamile olduğu öne sürüldü. Bu yüzden çiftin alelacele evlendiği iddia edildi. 

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