Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'a bıçaklı saldırı! Nedeni ise sevgilisi Seda HAN

Karnından bıçak darbesi aldı:

Geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede anjiyo yapılarak hayranlarının yüreğini ağzına getiren Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, henüz bilinmeyen bir sebeple karnından bıçak darbesi alarak yaralandı. Gökhan Gencebay vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı. Gencebay'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.