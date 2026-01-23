Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre mutlu haberi duyurdu! Ufuk Özkan'a donör bulundu
"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in arasında olduğu birçok film ve dizide rol alan oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli için uygun donör bekliyordu. Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından Özkan için uygun donörün bulunduğunu açıkladı.
Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde influenza teşhisi konularak ziyaretçi yasağı getirilen Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi.
Arabesk müziğinin usta sanatçısı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre Gencebay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ufuk Özkan'a donör bulunduğu haberini verdi.
Sevim Emre, haberi sosyal medya hesabından Ufuk Özkan'ın fotoğrafını paylaşarak şu sözlerle duyurdu:
"Sevgili Canlarım…Ufuk Kardeşime uygun donörü şükürler olsun bulduk..Allah'ın izniyle Devletimizin desteği ile Karaciğer naklimiz gerçekleşecek.. Bende bir cana can olmanın mutluluğunu inşallah yaşarım... Minnet ve şükranlarımla."