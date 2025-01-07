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Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre iddialara isyan etti: Bırakın bizimle uğraşmayı

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Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre iddialara isyan etti: Bırakın bizimle uğraşmayı

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sanatçı hakkında ortaya atılan iddialara tepki verdi.

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre iddialara isyan etti: Bırakın bizimle uğraşmayı

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'ın 1978'de dünyaevine girdiği Sevim Emre sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor.

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Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre iddialara isyan etti: Bırakın bizimle uğraşmayı

Usta sanatçının Baltalimanı’ndaki yalı dairesini satacağı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

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Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre iddialara isyan etti: Bırakın bizimle uğraşmayı

Gencebay'ın eşi, asılsız iddialara yanıt verdi.

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Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre iddialara isyan etti: Bırakın bizimle uğraşmayı

 Sevim Emre açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyadan artık midem bulanıyor. Yalan haberlerle mutlu mu oluyorsunuz? Yok Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı, yok hayatını kaybetti, yok evini satıyor. 

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