Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre iddialara isyan etti: Bırakın bizimle uğraşmayı
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Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sanatçı hakkında ortaya atılan iddialara tepki verdi.
Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'ın 1978'de dünyaevine girdiği Sevim Emre sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor.
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Usta sanatçının Baltalimanı’ndaki yalı dairesini satacağı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
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Gencebay'ın eşi, asılsız iddialara yanıt verdi.
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Sevim Emre açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyadan artık midem bulanıyor. Yalan haberlerle mutlu mu oluyorsunuz? Yok Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı, yok hayatını kaybetti, yok evini satıyor.
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