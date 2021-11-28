Orhan Gencebay'ın 'dolar' çıkışına gelen yorumlara Sevim Emre'den gözdağı: Yüreğiniz varsa...

"Evet, sıkıntı var ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında hiçbir şey değil"

Telefonla bağlandığı canlı yayında döviz kurlarının artışından bahseden Orhan Gencebay, "Bu geçecek, abartmasınlar. Evet, sıkıntı var ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında hiçbir şey değil" dedi.