Orhan Gencebay'ın 'dolar' çıkışına gelen tepkilere Sevim Emre'den yanıt: Yüreğiniz varsa...
Orhan Gencebay'ın doların yükselişine ilişkin "70'li yıllardaki sıkıntının yanında bu hiçbir şey, abartılıyor" sözlerine sosyal medyada eleştiri yağdı. Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, eleştirel yorumları yazanlara "Yüreğiniz varsa bunları savcının karşısında da söyleyin' mesajı verdi.
Usta sanatçı Orhan Gencebay, Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiyem programına telefonla bağlanarak dövizdeki hareketlilik hakkında konuştu. Bu konunun abartıldığını düşünene Gencebay, yıllar önce yaşanan ekonomik sıkıntıları örnek gösterdi. Gencebay'ın bu sözleri sosyal medyada deprem etkisi yarattı. Gencebay'a 'tuzu kuru' yorumları yapılırken, hayat arkadaşı Sevim Emre, Gencebay'a gelen olumsuz eleştirilerin savcılığa intikal edildiğini söyleyerek 'gözdağı' verdi.
"Evet, sıkıntı var ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında hiçbir şey değil"
Telefonla bağlandığı canlı yayında döviz kurlarının artışından bahseden Orhan Gencebay, "Bu geçecek, abartmasınlar. Evet, sıkıntı var ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında hiçbir şey değil" dedi.
Gencebay'ın sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.
İşte Gencebay'a gelen tepkilerden bazıları...