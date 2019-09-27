Orhan Gencebay'dan Mustafa Aksu'ya sert tepki! Çingene sözüne çok sinirlendi

Yazar Mustafa Aksu ne demişti?

Orhan Gencebay'ın 'Sen de bizdensin' şarkısının bir bölümünde, 'Ben yanılmam arkadaş sen de bizdensin. Bizim gibi meçhule gidenlerdensin' sözlerine gönderme olarak yazar Mustafa Aksu, yazmış olduğu bir kitapta Çingene olan ünlüler arasında Orhan Gencebay'ı göstermiş, Aksu, bir anlamda Orhan Gencebay’a ''Sen de bizdensin. Sen de çingenesin'' demişti.