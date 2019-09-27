Orhan Gencebay'dan Mustafa Aksu'ya sert tepki! Çingene sözüne çok sinirlendi
Orhan Gencebay, yazar Mustafa Aksu'nun 'çingene' lafını duyunca açtı ağzını yumdu gözünü, çok sert konuştu.
Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ve arkadaşlarıyla çıktığı yemekte görüntülendi. Gencebay'a mekan çıkışında yazar Mustafa Aksu'nun 'Orhan Gencebay da çingenedir' iddiası sorulunca Gencebay, sinirden köpürdü ve sert çıktı.
Orhan Gencebay, Aksu'nun 'Çingene' iddiası sözlerine şu sert sözlerle cevap verdi: ''Ben tam bir Karadenizliyim, Kırım kökenliyim. Zaten birileri hep konuşur.''
''Fatih Sultan Mehmet için de, Atatürkümüz için de kötü konuşan bazı şerefsizler, bu tarz açıklamalarla bizim değerlerimizi kötülemeye çalışıyor, bize zarar vermeye kalkıyor. Bunlara inanmayın.''
Yazar Mustafa Aksu ne demişti?
Orhan Gencebay'ın 'Sen de bizdensin' şarkısının bir bölümünde, 'Ben yanılmam arkadaş sen de bizdensin. Bizim gibi meçhule gidenlerdensin' sözlerine gönderme olarak yazar Mustafa Aksu, yazmış olduğu bir kitapta Çingene olan ünlüler arasında Orhan Gencebay'ı göstermiş, Aksu, bir anlamda Orhan Gencebay’a ''Sen de bizdensin. Sen de çingenesin'' demişti.