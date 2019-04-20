Orhan Gencebay'dan açıklama ''Gittim geldim...''

''Gittim geldim''

Usta sanatçı, şöyle konuştu: "Gittim geldim. Ama şu an çok iyiyim. Üç stent takıldı, anjiyo oldum. Bu stentler takılmasa, anjiyo olmasam kalp spazmı geçirebilirmişim. Biz önlemimizi aldık. 19 yıl önce baypas olmuştum. Türk doktorlarımızdan Allah razı olsun.