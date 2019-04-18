Orhan Gencebay yoğun bakıma alındı mı? Sevim Emre son durumu açıkladı
Göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede anjiyo olduğu ve yoğun bakımda olduğu öne sürülen Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında Sevim Emre bilgi verdi.
Usta sanatçı Orhan Gencebay göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ardından ise anjiyo operasyonu geçirdi. Anjiyo işlemi gerçekleştirilen 74 yaşındaki Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı.
''Şükürler olsun yoğun bakımda değil": Gelişmelerin ardından yoğun bakımda olduğu öne sürülen Gencebay'ın sağlık durumu hakkında Sevim Emre açıklama yaptı. Emre şu ifadeleri kullandı: "Benim canlarım Orhan Babanız evet hastanede ama şükürler olsun yoğun bakımda değil."
''İki damara anjiyo yapıldı ve üç stent takıldı'': İki damara anjiyo yapıldı ve üç stent takıldı sağlık durumu gayet iyi emin ellerde. Telefonlarınıza geç dönüyorum, lütfen kusura bakmayın sevgiler teşekkürler güzel gönüllerinizden öpüyorum."
Orhan Gencebay kimdir?: Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay (d. 4 Ağustos, 1944; Samsun, Türkiye) Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür. Müzik dünyasında ‘‘Orhan Baba’’ olarak tanınır.