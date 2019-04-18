Orhan Gencebay yoğun bakıma alındı mı? Sevim Emre son durumu açıkladı

''Şükürler olsun yoğun bakımda değil": Gelişmelerin ardından yoğun bakımda olduğu öne sürülen Gencebay'ın sağlık durumu hakkında Sevim Emre açıklama yaptı. Emre şu ifadeleri kullandı: "Benim canlarım Orhan Babanız evet hastanede ama şükürler olsun yoğun bakımda değil."