Orhan Gencebay korona mı oldu korkutan haber! Sevim Emre duyurdu...
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu! Eşi Sevim Emre Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.
Koronavirüs tedavisi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu. Konuya ilişkin açıklama yapan ünlü sanatçının eşi Sevim Emre "Orhan babanız gayet iyi maşallah" dedi.
Orhan Gencebay’ın koronavirüs tedavisi görmek üzere hastaneye kaldırıldığına ilişkin çıkan haberlerin ardından eşi Sevim Emre sosyal medyadan açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve özel bir hastanede tedavi altına alındığı haberi yayılmıştı.
"Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi"
Sanatçının eşi Sevim Emre" Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler" ifadesine yer verdi.