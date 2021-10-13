Orhan Gencebay korona mı oldu korkutan haber! Sevim Emre duyurdu...

"Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi"

Sanatçının eşi Sevim Emre" Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler" ifadesine yer verdi.