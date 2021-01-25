Orhan Gencebay kaza geçirdi eşi İBB'ye isyan etti! Doktoru konuştu: Ellerini...
Evinin yakınlarında kaza geçiren Orhan Gencebay'ın 'elini tekrar kullanabilecek mi?' diye merak edilirken doktorundan açıklama geldi. Sanatçının eşi Sevim Emre ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.
76 yaşındaki usta sanatçının dün evinin yakınlarında kaza geçirdiği ortaya çıkmıştı. Tek başına yürüyüş yaparken çukura düşen usta sanatçı, talihsiz kaza sonucu bir taksi çevirip eve dönmüştü.
Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre'yle soluğu hastanede almıştı. Özel bir hastanede muayene olan Gencebay'a çekilen röntgen filminde sol el işaret parmağının kırıldığı ortaya çıkmıştı.
Sol elinde şişlik ve morarma şikayeti olan Gencebay, Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman tarafından yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda tedavi altına alındı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman , "Orhan Gencebay, iki gün önce yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşmüş, özellikle sol el parmakları ve el bilek bölgesinde travma meydana gelmiştir." dedi.