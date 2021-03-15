Orhan Gencebay Erdoğan'ı eleştirenlere sert çıktı 'CHP Atatürk'ün partisi' sözüne böyle dedi
Şarkıcı Orhan Gencebay'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Gencebay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirenlere 'art niyetliler' dedi.
Orhan Gencebay, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşarak gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanının 'bile' eleştirildiğini söyleyerek muhalefete yüklenen Gencebay'ın, CHP'ye Atatürk'ün partisi denilmesi üzerine verdiği karşılık dikkat çekti.
Koronavirüs salgını döneminde Cumhurbaşkanlığı tarafından AK Parti'ye yakın şarkıcılara 'para ödenerek' düzenlenen konserlerle ilgili soruya Gencebay şöyle dedi: "Salgın ortamında müzik sektörüne çok yararlı oldu. Çok güzel bir organizasyondu. Bunu eleştirenler bana göre ya art niyetli ya da yeterli araştırmayı yapmadan eleştiriyor. Bu konserlerin Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılmasını önemli buldum" yanıtını verdi.
"Maalesef bu art niyetliler..."
Kalçık'ın "Zaman zaman Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere katıldığınız için eleştiriliyorsunuz" ifadesi üzerine de Gencebay, şunları kaydetti: "Sosyal medyayı kötü niyetle kullananlar var. Bakmıyorum bile eleştirilere. Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyorlar.
"Ben devletime saygılı biriyim. Tabii ki davet edildiğimde gideceğim. Müzik sektörümüzle ilgili sorunlarımızı, taleplerimizi kime söyleyeceğiz, kimden yardım isteyeceğiz? Devletimizden.