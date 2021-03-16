Orhan Gencebay Erdoğan sözleriyle olay oldu : 'CHP Atatürk'ün partisi değil'

Koronavirüs salgını döneminde Cumhurbaşkanlığı tarafından AK Parti'ye yakın şarkıcılara 'para ödenerek' düzenlenen konserlerle ilgili soruya Gencebay şöyle dedi: "Salgın ortamında müzik sektörüne çok yararlı oldu. Çok güzel bir organizasyondu. Bunu eleştirenler bana göre ya art niyetli ya da yeterli araştırmayı yapmadan eleştiriyor. Bu konserlerin Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılmasını önemli buldum" yanıtını verdi.