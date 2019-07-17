Orhan Aydın gözaltına alınmıştı! Esra Elönü ile sosyal medyada birbirine girdiler

Gülüyorum sesli klavyemle: Orhan Aydın'ın serbest kalışının ardından sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Elönü, kendi ifadeleriyle "Gülüyorum sesli klavyemle:) Orhan Aydın'ın bana ettiği hakareti dava etmem suç mudur? Hayır göz6 sürecini demokrasi zaafiyeti ve gericilik gibi bayık aforizmalarla süsleyince haklı mı oluyorsunuz ? Öyle olsa bile bu ileri derecede faşistliğin gerisinde durmak şereftir" dedi.