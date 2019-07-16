Orhan Aydın gözaltına alındı! Erdoğan ve Çorlu faciası tweetleri başını yaktı
Usta tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Orhan Aydın, gece yarısı attığı bir tweetle İzmir Urla'da gözaltına alındığını duyurdu. Bu olayın ardından aynı zamanda TKP üyesi olan Aydın'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çorlu tren faciası hakkında tweetleri akıllara geldi.
Kertenkele, Fatih, Ustura Kemal ve Adanalı dizilerinde rol alan 71 yaşındaki usta sanatçı Orhan Aydın, gece yarısı attığı bir tweetle çok konuşulanlar arasına girdi. Bir festival için İzmir'in Urla ilçesine giden Aydın, kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındığını paylaştı.
Orhan Aydın, o anları twitter hesabından, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" sözleriyle dile getirdi. Orhan Aydın'ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.
Hakaret soruşturması denilince Orhan Aydın'ın geçmiş dönemde attığı tweetler akıllara geldi. Peki Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş dönemde neler demişti?
Çorlu faciası tweeti: Aydın, 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazası hakkında, “Çorlu faciasında ölü sayısını mı gizliyorsunuz? Hangi suçun üstünü örter bir insanın toprağa düşmesi?” sorularını sormuştu.