Orhan Aydın gözaltına alındı! Erdoğan ve Çorlu faciası tweetleri başını yaktı

Kertenkele, Fatih, Ustura Kemal ve Adanalı dizilerinde rol alan 71 yaşındaki usta sanatçı Orhan Aydın, gece yarısı attığı bir tweetle çok konuşulanlar arasına girdi. Bir festival için İzmir'in Urla ilçesine giden Aydın, kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındığını paylaştı.