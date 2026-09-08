Orgeneral Bayraktaroğlu, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.