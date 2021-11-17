Organize İşler-Karun Hazinesi geliyor Yılmaz Erdoğan'dan yeni film müjdesi
Yılmaz Erdoğan, Organize İşler serisinin 3.'sü olan 'Karun Hazinesi'ni çekmeye hazırlandığını duyurdu.
Yılmaz Erdoğan, ilk iki filmi gişede izlenme rekorları kıran filmi Organize İşler için 3. kez sete çıkmaya hazırlanıyor. Filmin oyuncu kadrosu henüz belli değil. Hürriyet'in haberine göre; yazar Yılmaz Erdoğan, serinin 3. filmi olacak olan "Organize İşler-Karun Hazinesi" için aylardır senaryo çalışması yapıyor.
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İlk iki filmiyle gişede rekor kıran Organize İşler serisi için 3. film geliyor.
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2022'de çekimlerine başlanacak olan filmde kimlerin rol alacağı belirsiz.
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