Organize İşler-Karun Hazinesi geliyor Yılmaz Erdoğan'dan yeni film müjdesi

Yılmaz Erdoğan, ilk iki filmi gişede izlenme rekorları kıran filmi Organize İşler için 3. kez sete çıkmaya hazırlanıyor. Filmin oyuncu kadrosu henüz belli değil. Hürriyet'in haberine göre; yazar Yılmaz Erdoğan, serinin 3. filmi olacak olan "Organize İşler-Karun Hazinesi" için aylardır senaryo çalışması yapıyor.