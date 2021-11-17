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Organize İşler-Karun Hazinesi geliyor Yılmaz Erdoğan'dan yeni film müjdesi

Organize İşler-Karun Hazinesi geliyor Yılmaz Erdoğan'dan yeni film müjdesi

Yılmaz Erdoğan, Organize İşler serisinin 3.'sü olan 'Karun Hazinesi'ni çekmeye hazırlandığını duyurdu.

Organize İşler-Karun Hazinesi geliyor Yılmaz Erdoğan'dan yeni film müjdesi

Yılmaz Erdoğan, ilk iki filmi gişede izlenme rekorları kıran filmi Organize İşler için 3. kez sete çıkmaya hazırlanıyor. Filmin oyuncu kadrosu henüz belli değil. Hürriyet'in haberine göre; yazar Yılmaz Erdoğan, serinin 3. filmi olacak olan "Organize İşler-Karun Hazinesi" için aylardır senaryo çalışması yapıyor.

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Organize İşler-Karun Hazinesi geliyor Yılmaz Erdoğan'dan yeni film müjdesi

İlk iki filmiyle gişede rekor kıran Organize İşler serisi için 3. film geliyor.

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Organize İşler-Karun Hazinesi geliyor Yılmaz Erdoğan'dan yeni film müjdesi
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Organize İşler-Karun Hazinesi geliyor Yılmaz Erdoğan'dan yeni film müjdesi

2022'de çekimlerine başlanacak olan filmde kimlerin rol alacağı belirsiz. 

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