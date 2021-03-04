Organ nakli bekleniyordu Hakan Taşıyan için kritik saatler yeni gelişmeler var

Yılmaz, geçtiğimiz günlerde, şunları anlatmıştı:

"Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz. Ayrıca '0rh+ ve Brh+' kan grubundaki kişilerden karaciğer alınabiliyor. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı. Kendisi ailesiyle görüşüyor.''