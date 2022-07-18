Ordu'yu sel vurdu: 242 noktada heyelan ve toprak kayması meydana geldi

Kentte gece başlayan, gün içinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Fatsa ilçesine bağlı Ilıcalar Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altına kaldı. Bir çiftlikte suyla dolan ahırdaki 10 büyükbaş hayvan, çalışan tarafından kurtarıldı. Bir üreticiye ait yaklaşık 50 tavuk ise telef oldu.