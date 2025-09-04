Ordusuna en çok güvenen ülkeler belli oldu! Türk halkı kaçıncı sırada?

İŞTE ORDUSUNA EN ÇOK GÜVENEN ÜLKELER!

21) YUNANİSTAN | YÜZDE 60

Yunanistan'ın savunma güçleri, ekonomik zorluklara rağmen kamuoyunun güvenini artıran Akdeniz başta olmak üzere bölgesel istikrar açısından hayati önem taşıyor.

20) HİNDİSTAN | YÜZDE 62

Hindistan ordusu, ülkeyi hem iç hem de dış tehditlere karşı korumada önemli bir aktör olarak görülüyor ve kamuoyunda önemli bir destek kazanıyor.

19) İSVEÇ | YÜZDE 63

İsveç'in güçlü askeri geleneği ve zorunlu askerliğin yeniden getirilmesi, halkın savunma güçlerine olan güvenini artırdı.