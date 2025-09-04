Ordusuna en çok güvenen ülkeler belli oldu! Türk halkı kaçıncı sırada?
Ordusuna en çok güvenen ülke açıklandı. Peki Türk halkı ordusuna ne kadar güveniyor? İşte ordusuna en çok güvenen ülkeler...
GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞTİ!
Son verilere göre, halkın silahlı kuvvetlere duyduğu güven oranları, siyasi, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkisiyle farklılık gösteriyor.
TÜRK HALKI ORDUSUNA NE KADAR GÜVENİYOR?
Gallup, Pew Research Center ve çeşitli bölgesel kamuoyu araştırmalarının verileri incelendiğinde, bazı ülkelerde orduların gücüne duyulan güvenin artış gösterdiği, bazılarında ise azaldığı görülüyor.
Türkiye'nin sırası ise dikkat çekiyor. Peki Türk halkı ordusuna ne kadar güveniyor?
EN ÇOK ONLAR GÜVENİYOR!
Araştırmalar, halkın silahlı kuvvetlerin gücüne olan inancının ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koyuyor. Bazı toplumlarda ordu, güvenin ve ulusal dayanışmanın sembolü olarak görülürken, diğerlerinde ekonomik ve siyasi endişeler bu algıyı zayıflatabiliyor.
İŞTE ORDUSUNA EN ÇOK GÜVENEN ÜLKELER!
21) YUNANİSTAN | YÜZDE 60
Yunanistan'ın savunma güçleri, ekonomik zorluklara rağmen kamuoyunun güvenini artıran Akdeniz başta olmak üzere bölgesel istikrar açısından hayati önem taşıyor.
20) HİNDİSTAN | YÜZDE 62
Hindistan ordusu, ülkeyi hem iç hem de dış tehditlere karşı korumada önemli bir aktör olarak görülüyor ve kamuoyunda önemli bir destek kazanıyor.
19) İSVEÇ | YÜZDE 63
İsveç'in güçlü askeri geleneği ve zorunlu askerliğin yeniden getirilmesi, halkın savunma güçlerine olan güvenini artırdı.