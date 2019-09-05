Ordu'daki bu kuyumcuya 'altın' almaya gelen' ekmek alıp çıkıyor
ORDU'nun Korgan ilçesinde bir kuyumcu dükkanınına giren hemen herkes altın yerine ekmek alıp çıkıyor.
Korgan ilçesinde yaşayan esnaf Ali Subaşı yurtdışında bir süre çalıştıkrtan sonra memleketine dönerek ticaretle uğraşmaya başladı. Açtığı kuyumcu dükkanının yanında ek gelir olsun diye de fırın açmaya karar verdi.
Açacağı fırının aynı zaman gece çalışılacağı için kuyumcu dükkanına bir gözlemci olacağını düşünmüştü. Bir süre işleri böyle devam ettirdi daha sonra aradaki duvarı da ortadan kaldırarak dükkanla fırını birleştirdi.
‘Kuyumcuda neden ekmek satılmasın’ diyerek bu işe koyulan Subaşı, zamanında fırın için aldığı ruhsatların iptal olmaması için farklı bir fırından aldığı ekmekleri kuyumcu dükkanının raflarında satıyor.
Bazı vatandaşların döviz bozdurmak için girdiği, sonrasında ekmek de alarak çıktığı kuyumcu dükkanı görenleri şaşırtırken, ilçe halkı ise bu duruma alıştığını belirtiyor.