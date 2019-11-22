Ordu'da yaşandı! Eczanede bakmak bahanesiyle eline aldığı ilacı yuttu

ORDU'nun Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'ndeki eczaneye gelen E.Ö, omurilik rahatsızlığına ilişkin bir ilacı almak istediğini söyledi. Alınan bilgiye göre; eczacı kalfası Ayşenur Balakcı, kapanış saati olduğu için gelen kişiyi nöbetçi eczaneye yönlendirdi.