Ordu'da yaşandı! Eczanede bakmak bahanesiyle eline aldığı ilacı yuttu
ORDU'nun Ünye ilçesinde reçetesiz satışı yapılamayan ilacı girdiği eczanenin rafından alarak izinsiz şekilde içen kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
ORDU'nun Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'ndeki eczaneye gelen E.Ö, omurilik rahatsızlığına ilişkin bir ilacı almak istediğini söyledi. Alınan bilgiye göre; eczacı kalfası Ayşenur Balakcı, kapanış saati olduğu için gelen kişiyi nöbetçi eczaneye yönlendirdi.
Israrla ilaca bakmak istediğini belirten E.Ö., bir anda raftan aldığı ilaçtan bir adet yuttu. Kalfanın haber vermesi üzerine gelen eczacı, durumu polise bildirdi.
Gözaltına alınan E.Ö, polis ekiplerince Ünye ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadesinde, kendisinin omurilik rahatsızlığı bulunduğunu aktaran E.Ö., kronik ağrıları nedeniyle iki yıldır ilacı kullandığını belirtti. Şu an memleketinde olmadığı için ilacı yazdıramadığını savunan E.Ö., eczacının şikayetçi olmaması üzerine ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay anı, eczanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.