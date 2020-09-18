Ordu'da ters ev ziyaretçilerini ağırlıyor 200 bin kişi görmek için geldi

Yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği ters evin turizme katkı sağladığını, bölgede de bu evin tek olduğunu belirterek, "Bizim yaylalarımız ve denizimiz turizme büyük katkı sağlıyor. Deniz ve doğa turizminden faydalanmak için projelerimiz var. Turizmi 12 aya yaymak için çalışıyoruz. Kent turizmini canlandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ters ev yoğun ziyaret edilmeye başladı.