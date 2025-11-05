BIST 10.970
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük

Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiyi arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

