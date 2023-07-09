Ordu’da sağanak sonrası heyelan yaşandı! Hepsi toprak altında kaldı
Ordu’da etkili olan sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu heyelan nedeniyle kapanırken, iş makinesi ve araçlar toprak altında kaldı.
Ordu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde sel meydana geldi. Şehir merkezinde çeşitli noktalarda dereler taşma noktasına geldi. Karadeniz Sahil Yolu Ordu’dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı.
Bazı araçlar sel suları nedeniyle arıza yaparak yolda kaldı.Heyelan sonucu iş makinesi toprak altında kaldı.
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından, Altınordu'ya 92, Fatsa'ya 120, Perşembe'ye 130 kilogram yağış düştüğünü belirtti.
Sonel, Altınordu merkezdeki birçok ev ve iş yerini su bastığını, ekiplerce su tahliye işlemlerinin yapıldığını, sabah da zarar ve hasar tespit çalışmalarına başlanacağını vurguladı.