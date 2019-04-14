Ordu'da inşaat işçilerini taşıyan minibüs fındık bahçesine uçtu

ORDU'nun Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesinde meydana gelen kazada; edinilen bilgilere göre, Ulubey’den Altınordu istikametine seyreden Mehmet O. idaresindeki 52 TA 487 plakalı minibüs, yağmurun da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.