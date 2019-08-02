Ordu'da Fındık Özel Harekat Timi kuruldu özel kıyafetleri var eğitimleri de bir hayli zor
ORDU'da fındık toplamanın sanıldığı kadar kolay bir iş olmadığını anlatmaya çalışan Hasan Yiğit ve Sami İsen isimli iki vatandaş, Fındık Özel Harekat Timi kurarak çektikleri videoyla sosyal medyada gündeme oturdu.
Ordu’nun Korgan ilçesinde iki vatandaş, çektikleri bir videoyla gündeme geldi. Hasan Yiğit ve Sami İsen, fındık hasadının zorluğunu esprili bir şekilde anlattı. İkili, 8 kişilik bir gruptan oluşan 'Fındık Özel Harekat (FÖH) Timi'ni kurdu.
İlçede esnaflık yapan Hasan Yiğit ile Sami İsen öncülüğünde toplanan ve 8 kişilik kadrodan oluşan işçiler, fındık toplamanın en az askeri eğitimler kadar zorlu olduğunu göstermek adına farklı bir yola başvurdu.
Özel kıyafet: İşçilere, özel olarak hazırlattırılan Fındık Özel Harekat (FÖH) baskılı tişörtler giydirilerek, askeri eğitimler eşliğinde fındık hasadının zorluğu anlatıldı.
Hasan Yiğit ve Sami İsen’in kendi imkanlarıyla Korgan ilçesindeki bir fındık bahçesinde çektiği video, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.